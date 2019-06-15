Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken yağışların, Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Sarayköy çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar orta kuvvette eserken, bölgede kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öğleden sonraya dikkat!

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA