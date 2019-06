Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihi ve çalışmalarının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği kutlama mesajları okundu.

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın jandarma, emniyet ve sahil güvenlik gibi 3 kardeş teşkilatı bulunduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, 180 yaşında olan jandarmanın seneidevriyesini kutlamak, onların sevinçlerini ve haklı gururlarını paylaşmak için bir arada olduklarını anlatarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Jandarma Komutanlığı ile İstanbul'a hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Aziz vatanımızın, 81 şehir ve ilçe merkezleri dışında kalan bütün kırsal coğrafyasında jandarmamız var. Rakımı ne olursa olsun, zor, kolay demeden, bayrağımızın dalgalandığı yerde bilin ki jandarmamız var. Jandarmamız gücünü milletimizin çıkardığı kanundan alıyor. Jandarma, her zaman halkla ve vatandaşımızla iç içe. Önce onların gönüllerini ve güvenlerini kazanıyor ve bu şekilde ve bu duruşla başta terörle mücadele olmak üzere, görevi içerisinde bulunan her alanda Allah korkusu, kanuna riayet, emir komuta disiplininden de taviz vermeden milletinin hizmetinde bulunuyor."

Yerlikaya, jandarmanın terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar her konuda, bulunduğu yerin teminatı olduğunu dile getirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladıkları jandarma teşkilatının yüce Türk milletinin huzur ve güvenliği için üstün bir gayretle görev yaptığını söyledi.

Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jandarma teşkilatı kurulduğu ilk andan itibaren Osmanlı coğrafyasının her yerinde teşkilatlanarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çok önemli görevler yürütmüştür. 1915'te Çanakkale'de düşman çıkarmasına karşı ilk hatta yer alarak Türk harp tarihinde kazanılan büyük başarılara önemli katkılarda bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olarak köklü tarihi ve birikimi ile vatandaşa mal olmaya devam etmiştir.

Jandarma teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi üstün birlik ve silah arkadaşları ruhu ile donatılmış personeli ile insan merkezli adaletli, sevgi ve şefkat dolu yaklaşımıyla her zaman milletin yanında yer almıştır. Bundan sonra da yer almaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere, Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Tuğgeneral Köroğlu tarafından ödülleri verildi.

Mehter takımının gösteri yaptığı programa, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, gaziler ve şehit yakınları da katıldı.

