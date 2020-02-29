Türkiye, Suriye rejiminin saldırısının ardından tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından kahraman Mehmetçiğe destek yağdı.

Şehit ailelerinin evlerine Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de yaşanan acıya en yakın yer Hatay Kırıkhan'dı. Tüm ilçeye bayrak asın çağrısı yapıldı, sokaklar al bayraklarla donatıldı.

Adıyaman, Ordu ve Rize'de de saldırıya tepki vardı. Ellerinde bayraklarla sokağa çıkanlar, hem askerin hem de şehit ailelerinin yanında olduklarını söylediler.

Birçok kentte şehitler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

İstanbul, Bursa, Karabük, Ankara, Hatay ve Kastamonu'da vatandaşlar Mehmetçiğe destek olmak için konvoy oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Araçlar bayraklarla donatıldı, vatandaşlar ellerinde bayraklarla, "Şehitler ölmez" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.