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BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın düzenleyeceği seferlerden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal oldu.
Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini etkiledi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
Ayrıca, 10.30 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 13.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
Etiketler: BUDO budo seferleriSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 23:14
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