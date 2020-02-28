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Gar binaları Mehmetçik için Türk bayraklarıyla donatıldı
[Fotoğraf: AA]
İdlib'de şehit düşen askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla yurdun dört bir yanındaki gar ve istasyonlar, Türk bayraklarıyla donatıldı.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatı doğrultusunda, Türkiye genelindeki gar ve istasyonlara Türk bayrakları asıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Yurdun dört bir yanındaki 900'e yakın gar ve istasyonun bayraklarla donatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bütün demir yolu personelinin gönülden destekleyerek katıldığı organizasyona, vatandaşlarımız da büyük katkı vererek milli birlik ve beraberlik dayanışmasına katkı sağladılar" sözleri kullanıldı.
Etiketler: TÜRK ORDUSU türk bayrakları idlibSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 20:39
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