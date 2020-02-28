Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da seyir halindeki iş makinesi yandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde seyir halindeyken yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Laçin'in operatörlüğünü yaptığı iş makinesi, Eğil ilçesi girişinde seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Operatör Laçin, yanmaya başlayan iş makinesini durdurarak, itfaiyeye durumu bildirdi. Trafiğe kapanan yolda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
İş makinesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.
Etiketler: diyarbakır haberleriSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:40
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