Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzincan'da hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastanede gözlem altında tutulan İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A.D'nin, tedbiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) yönünden değerlendirilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izolasyon alanına alınarak bir süre gözlem altında tutulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda A.D'den alınan örneklerin Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Hastanın, testlerin negatif çıkması üzerine bugün taburcu edildiği açıklandı.
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