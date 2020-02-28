Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 57 zanlı gözaltına alındı.
FETÖ'nün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 57 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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