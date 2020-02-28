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Vali Doğan: Yaralanan askerlerin hayati tehlikesi yok
İdlib'de rejimin saldırısında yaralanan 32 askerin tedavisi Hatay'da devam ediyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralı askerlerin hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
Esed rejimi İdlib'de Mehmetçiğe alçakça saldırdı. 33 askerin şehit olduğu saldırıda 32 asker de yaralandı Yaralı askerler, ambulanslarla Cilvegözü Sınır Kapası'ndan Türkiye'ye getirildi. Hatay'daki hastanelere sevk edilen askerlerin tedavisi için tüm ekipler seferber oldu.
Yaralı askerlerin tedavileri Hatay, Reyhanlı, Kırıkhan Devlet Hastaneleri ile
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediyor.
Hatay Valiliği şehit ve yaralı askerlerin ailelerinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden bilgi alabileceğini belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan saldırıda yaralanan Mehmetçikleri ziyaret etti. Bakan Pekcan, askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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