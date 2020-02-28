Haber Giriş: Kaynak: İHA
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde operasyon düzenledi.
11 bin 74 kişiye GBT uygulaması yaparken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi ve Manyas ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 16 şahıs gözaltına aldı.
Bu uygulama esnasında; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
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