Türkiye 'mavi bayrak' sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, 2023 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında, Türkiye plaj sayısıyla yine dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'deki 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Mavi Bayrak sahibi ülkeler arasında ilk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer aldı. Üçüncü sıradaki Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.

Mavi Bayrak dünyada 50 ülkede uygulanıyor

Türkiye'de Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliği'nin 1987'yi "Çevre Yılı" ilan etmesiyle başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alarak başlatılan program Türkiye'de 1993'te uygulamaya konuldu.

Program kapsamında, Mavi Bayraklı plajların 33, marinaların 38, turizm teknelerinin 51 ve bireysel yatların 4 kriter ile 16 davranış kuralı bulunuyor.

Plajlardaki Mavi Bayrak zorunlu kriterleri arasında sezon içerisinde 15 gün arayla yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme yer alıyor.

Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk, halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında bulunuyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Antalya plajları ve turizm tekneleriyle Türkiye birincisi

Türkiye'de en çok Mavi Bayrak bulunan plajlar ve turizm tekneleri arasında Antalya ilk sırada yer alıyor. Antalya'daki 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesine Mavi Bayrak'a sahip.

Muğla ise Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı marinasının bulunduğu turizm şehri. Muğla 110 plajı, 7 marinası ve 4 bireysel yatında dalgalanan Mavi Bayrak'la listenin ikinci sırasında yer alıyor.

İzmir 63 plaj, 4 marinayla 3'üncü sırada, Balıkesir 46 plaj, 1 marina, 6 bireysel yatıyla 4'üncü sırada, Aydın 35 plaj, 2 marinayla 5'inci sırada bulunuyor.

Bu illeri sırasıyla Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Bartın, Kırklareli, Ordu, Bursa, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Düzce, Van, Edirne ve Yalova takip ediyor.