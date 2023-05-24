THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, ödüllü ikramlarıyla ön plana çıkan THY tarafından özel etkinlikler yapılıyor.

Dünyada en çok ülkeye uçan milli hava yolu şirketi, seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağının seçkin lezzetlerine yer vererek, yolcularının Türk mutfağının yeme içme kültürünü daha yakından tanımasını sağlıyor.

Bu yıl ana teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlenen ve 2. kez düzenlenen haftanın özel etkinliklerinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay'ın menüsü tanıtılıyor.

THY'nin seçili uçuşlarında verilen ikram menülerinin Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, reyhan, demirhindi ve gül şerbeti ikramında bulunulması planlanıyor.

Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolcular, bu özel etkinlik hakkında bilgilendirilerek farkındalık sağlanıyor.

Yolcu salonlarında Türk mutfağına özel ikram

İstanbul Havalimanı'nda yer alan "THY Business Lounge"da düzenlenen etkinliklerin yanı sıra THY tarafından hizmet verilen New York, Miami, Washington, Nairobi ve Bangkok'ta bulunan özel yolcu salonlarında Türk mutfağından özel ikramlara ve tanıtımlara yer veriliyor.

Böylece farklı kıtalarda Türk mutfağının kadim tarihi ve eşsiz tarifleri yolcularla buluşturuluyor.