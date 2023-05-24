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Türkiye
TRT Haber 24.05.2023 11:03

Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen dördüncü Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 101 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte gerçekleştirilen dördüncü Kökünü Kurutma Operasyonu'na dair detayları açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, şafak vaktinde 101 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 277 ekip, 1180 personel, 12 hava aracı, 13 narkotik dedektör köpeği, 2 çay-tütün arama köpeği ve 6 bomba arama köpeği katıldı.

Vali Ayhan, ekiplerin 2 aydır sahada olduğunu ve toplamda 337 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Aramalarda; 11 kilo 263 gram metamfetamin, 14 kilo 506 gram esrar, 204 adet captagon hap, 113 gram kokain, 326 gram kenevir tohumu, 163 kilo 450 gram skunk, 12 kilo 654 gram eroin, 1613 adet ecstasy hap, 5 adet kaleşnikof, 20 adet ruhsatsız tüfek, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 266 paket gümrük kaçağı sigara, 55 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Bugün gözaltına alınan 101 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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Narkotik Şanlıurfa Uyuşturucu
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