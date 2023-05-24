Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İstanbul istihbarat ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan baskınlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında DEAŞ terör örgütünün sözde Marmara sorumlusu Bilal Özbuğday ve sözde İstanbul yöneticisi Selman Salış'ın da bulunduğu açıklandı.

Şüphelilerin İstanbul'un 8 ilçesinde yeni bir yapılanma arayışında oldukları belirlendi. Çalışmalar kapsamında hücrenin, terör saflarından Türkiye'ye gelen kişilere lojistik ve maddi destek sağladığı da ortaya çıktı. Yakalanan 12 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.