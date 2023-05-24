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Türkiye
TRT Haber 24.05.2023 11:14

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 12 kişilik hücresi çökertildi. Operasyonda, DEAŞ'ın sözde Marmara sorumlusu Bilal Özbuğday yakalandı.

Büşra Çelik
Büşra Çelik
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İstanbul istihbarat ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan baskınlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında DEAŞ terör örgütünün sözde Marmara sorumlusu Bilal Özbuğday ve sözde İstanbul yöneticisi Selman Salış'ın da bulunduğu açıklandı.

Şüphelilerin İstanbul'un 8 ilçesinde yeni bir yapılanma arayışında oldukları belirlendi. Çalışmalar kapsamında hücrenin, terör saflarından Türkiye'ye gelen kişilere lojistik ve maddi destek sağladığı da ortaya çıktı. Yakalanan 12 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
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