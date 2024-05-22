Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 15:32

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Şanlıurfa

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci durak olan Şanlıurfa'da 300'den fazla kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, festivalin tanıtım toplantısnıda yaptığı açıklamada, kentin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere varıncaya kadar farklı etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirten Şıldak, 40 ayrı noktada 300'den fazla etkinliğin 25 Mayıs'tan itibaren 9 gün boyunca süreceğini belirtti.

"Gurur verici bir gösteri olacak"

Şanlıurfa'nın önemli bir kültür ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımızı tamamladık, güvenlik, sağlık emniyet tedbirlerini aldık. Şehrimizin yüz akıyla bu organizasyonu yürütmesi için planlamalarımızı ve görevlendirmelerimizi yaptık. SOLOTÜRK gösteri yapacak. Gurur verici bir gösteri olacak. Eyyübiye Millet Bahçesi'nde hep birlikte izleyeceğiz. Her zaman görülebilen ulaşılabilen etkinlikler olmadığını düşünüyorum. Bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz. Vatandaşlarımız festival kapsamında istedikleri etkinliklere katılabilir."

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Şanlıurfa

"Festivale, her yıl 5 şehir ekleniyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, bu yıl festivalin ikinci durağının Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalin 16 şehri kapsadığını hatırlatan Terzi, etkinlikler boyunca katılımcıların kültür sanat yolculuğuna çıkarılacağını ifade etti.

Aylardır çok özenle çalıştıkları festival için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Terzi, şöyle devam etti:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2021 yılında başlayan bir serüven artık bugün itibarıyla bir genel müdürlük uhdesinde profesyonel şekilde hayatını devam ettiriyor. 16 şehirde devam eden festivalimiz her yıl farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek devam edecek büyük bir maratondur. Şehirlerin sadece kültür sanatına değil ekonomisine de katkı sunacak bir festival olacak."

Terzi, 25 Mayıs'ta başlayacak festival etkinliklerinin 2 Haziran'da sona ermesinin planlandığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine kamikaze dronla saldırdı
16:48
Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
16:45
Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenine yoğun katılım
16:41
Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
16:44
Obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
16:36
İngiltere Başbakanı'ndan Netanyahu hakkında 'yakalama kararı' başvurusuna eleştiri
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
FOTO FOKUS
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ