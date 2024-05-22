Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti

Devriye görevi için Balçıkhisar köyüne giden jandarma ekibindekiler, tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.

Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti. Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.

"Çok yorulmuştum, jandarmamız gördü"

Seral, jandarmaya teşekkür ederek, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.