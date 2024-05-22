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Türkiye
AA 22.05.2024 14:55

Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce durup yardım etti.

Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti

Devriye görevi için Balçıkhisar köyüne giden jandarma ekibindekiler, tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.

Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti. Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.

Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti

"Çok yorulmuştum, jandarmamız gördü"

Seral, jandarmaya teşekkür ederek, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

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