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Türkiye
TRT Haber 22.05.2024 13:35

5 ilde tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 13 gözaltı

Adıyaman merkezli 5 ilde kültür ve tabiat varlıklarına zarar veren suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

5 ilde tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 13 gözaltı

Adıyaman’ın Besni Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etmek amacıyla suç örgütü kuran kişilere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı, tarihi eser satışı yaptığı iddiası üzerine Adıyaman’ın Besni ilçe merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul illerinde 17 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17şüpheliden 13’ü gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev işlerinde yapılan aramada, 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 adet dedektör, 7 adet hilti, 8 adet bakır arama çubuğu, 36 adet muhtelif kazı malzemesi, 12 adet cep telefonu, 1 adet bellek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

5 ilde tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 13 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Besni Adliyesi’ne sevk edildi.

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