Az Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 13:34

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Alaattin Koçhan, 8 yıl önce çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin, beni duyuyorsan çık gel. Bu işin sonu yok. Bizi de üzme. Her bayramda, mutlu bir günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Gelmeni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 2016'dan bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

ETİKETLER
Muş Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İstatistikler nüfusun 100 milyona ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Malatya'da aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı
13:43
5 ilde tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 13 gözaltı
13:31
İstatistikler nüfusun 100 milyona ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor
13:32
Mimar Sinan'ın yaptığı Kurşunlu Camii 451 yıldır ihtişamını koruyor
13:29
Turizm sektörünün profesyonelleri İstanbul'da buluşacak
13:22
Bakan Fidan: Türk dünyasını Gazze için daha fazla somut adım atmaya çağırıyorum
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazı kılındı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazı kılındı
FOTO FOKUS
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ