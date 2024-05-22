Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Alaattin Koçhan, 8 yıl önce çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin, beni duyuyorsan çık gel. Bu işin sonu yok. Bizi de üzme. Her bayramda, mutlu bir günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Gelmeni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 2016'dan bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.