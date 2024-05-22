Kaçak kesilen 500 kilo et imha edildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yakaköy polis uygulama noktasından gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, kapalı kasa bir araç içerisindeki siyah poşetlere konmuş kırmızı et tespit etti.

Akdeniz Belediyesi ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda mühendisi ve veterinerlerin de katıldığı denetimde, kent merkezindeki bir işletmeye teslim edilmek üzere siyah poşetlere konmuş etlerin yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Etlerin herhangi bir etiket belgesi ile mühür olmadığını ve muhafaza şartlarına uyulmadığını belirleyen ekipler, bunun üzerine tüketime uygun ve güvenli olmayan gıda olarak değerlendirip el konularak imha edildi.