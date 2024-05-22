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Türkiye
AA 22.05.2024 15:15

Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, M.K. (31) ve M.S. (45), telefonda kendilerini bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K'ye (74) evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyledi.

N.K'yi bakıma ikna eden şüpheliler, eve giderek bir müddet kombi ile ilgilendikten sonra hizmet karşılığı olarak 7 bin lira talep etti.

Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

N.K'nin o kadar parasının olmadığını söylemesi üzerine 2 şüpheli, N.K. ve eşi Y.K'yi (71) bir ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı. Durumdan şüphelenen N.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kullandığı aracı belirledi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Takip sonucu kentten ayrıldığı belirlenen araç, Ankara yolunda durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Araçta bulunan 7 bin lira ise sahibine teslim edildi.

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Çorum Dolandırıcılık
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