Haber Giriş: Kaynak: DHA
Türkiye-İran sınırında 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye-İran sınırında araziye bırakılmış piyasa değeri 6 milyon 380 bin lira olan 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İran'dan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti.
Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'nca, dün hudut hattında düzenlenen devriye de askerler, arazide 30 kilogram uyuşturucu madde buldu.
Güvenlik güçleri, uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Türkiye-İran sınırıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:38
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