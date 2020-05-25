Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk Kızılay'dan çocuklara bayram sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Oltu ilçesinde, Türk Kızılay tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Türk Kızılay Oltu Temsilciliği yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda şeker toplayamayan çocuklara kapı kapı dolaşarak bayramlık şeker, bisküvi, kek ve kol saati hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
Çocuklar, evlerine sürpriz şekilde giderek bu armağanları kendilerine veren Türk Kızılay yetkililerini karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Türk Kızılay sokağa çıkma kısıtlaması şeker erzurum bayramlıkSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:34
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