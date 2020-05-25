Türk Kızılay Oltu Temsilciliği yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda şeker toplayamayan çocuklara kapı kapı dolaşarak bayramlık şeker, bisküvi, kek ve kol saati hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklar, evlerine sürpriz şekilde giderek bu armağanları kendilerine veren Türk Kızılay yetkililerini karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

[Fotoğraf: AA]