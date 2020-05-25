Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da denizin tadını yunuslar çıkarıyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul İstinye Sahil'de sabahın ilk ışıklarında yunuslar görüldü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar sık sık görülmeye başladı.
Sabahın ilk ışıklarında yunuslar Sarıyer İstinye Sahil'e geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.
Çok sayıda martının da yunuslara eşlik edildiği görüldü.
Etiketler: yunus martı İstanbul deniz trafiği denizSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:59
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