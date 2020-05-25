İnönü Mahallesi Korutürk ve Okul Sokakları kesişimi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.

4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: İHA]