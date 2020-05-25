Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da 4 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı apartmanın çatısı yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
İnönü Mahallesi Korutürk ve Okul Sokakları kesişimi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.
4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: yangın itfaiye İstanbul çatı yangınıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41
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