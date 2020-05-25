Haber Giriş: Kaynak: AA
İmalathaneye çevrilen evden 3 ton sahte içki çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Etiler Mahallesi'nde E.Ç'ye ait 2 katlı müstakil evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu E.Ç'nin imalathaneye çevirdiği evinde sahte içki ürettiği belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Düzenlenen operasyonda E.Ç, gözaltına alındı.
Aramalarda su tanklarının içerisinde yaklaşık 3 ton içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Tanklardaki içki, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince su pompası ile dışarıdaki boş su tanklarına boşaltıldı.
Etiketler: sahte içki KırıkkaleSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 04:16
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