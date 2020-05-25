Diyarbakır’da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı trafikte az sayıda aracın olduğu gözlendi, kısıtlamadan muaf olan kişiler de zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Kırsal bölgede ekili arazilerin ise zarar gördüğü öğrenildi.

Adıyaman'da dolu bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Adıyaman’ın Sincik ve Kahta ilçelerinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, dolu nedeniyle bağ, bahçe ve ekili alanların büyük zarar gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Turanlı, zararın tespit edilebilmesi amacıyla ziraat odası ekiplerinin köylerde inceleme belirtti.