İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Hafta sonu yapılan kontrollerde 863 kişiye toplamda 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimler sırasında 6 kişinin yeni tip koranavirüs ( COVID-19) tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Haklarında tutanak tutulan vatandaşlara 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Korucuk mevkiinde Fevzi A. idaresindeki 54 PA 089 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü Fevzi A, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Sağlık ve polis ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan sürücü Fevzi A'nın alkollü olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sürücünün ehliyetine 2027'ye kadar el kondu

Ekiplerin alkol muayenesini reddeden sürücü Fevzi A'nın ehliyetine daha önceden 2025 yılına kadar el konulduğu aktarıldı.

Sürücüye, sokağa çıkma yasağını ihlali ve trafik suçlarından dolayı yaklaşık 10 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2027 yılına kadar el konuldu.

Fevzi A, olay yerine gelen diğer ekipler eşliğinde evine götürüldü.

Manisa'da maske takmayan 250 kişiye ceza yazıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk olarak Manisa-Akhisar yolu üzerindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti. Burada emniyet personeliyle bayramlaşıp sohbet eden Deniz, daha sonra uygulama noktasında durdurulan sürücülerin de bayramını kutladı.

Polis uygulama noktasında ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Laleli Parkı'na geçen Vali Deniz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında saat 20.00'ye kadar sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla da sohbet edip, bayramlarını kutladı.

[Fotoğraf: AA]

Manisa'da bütün acil çağrıların "112" çatısı altında toplandığı Acil Çağrı Merkezine de giden Vali Deniz, bayramda vatandaşların acil çağrılarını kabul eden merkez çalışanlarıyla da bayramlaştı.

[Fotoğraf: AA]

Buradan Manisa-Menemen yolundaki jandarma uygulama noktasına geçen Vali Deniz, görev başındaki jandarma personelinin bayramını kutlayıp bir süre sohbet etti.

Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada alışılagelmişin dışında bir bayram yaşandığını belirterek, "Geçmişteki güzel bayramları benzerini gelecekte yaşayabilmemiz için lütfen alınan tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım, kontrollü sosyal hayata özen gösterelim. Bundan sonraki yaşamımız kontrollü bir sosyal hayat olmalı. Aşı bulununcaya kadar, vatandaşlarımızı tedbirleri sıkı tutmalarını vurguluyoruz." dedi.

İl genelinde COVID-19 tedbirlerine değinen Vali Deniz, Manisalıların tedbirlere büyük ölçüde uyduğuna dikkati çekerek, vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.

250 kişiye 172 bin lira 'maske' cezası

Deniz, kentte Kovid-19 vakalarının ülke genelinde seyrine paralel olarak azaldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde yeni vakalar azaldığı gibi Manisa'da da aynı durumu gözlüyoruz. Ancak tehdit devam ediyor, virüs ortadan kalkmadıkça bizim tehditleri üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Manisa olarak 12 ilçemizde 72 bulvar ve caddede maske takma zorunluluğu getirdik. Buradaki amacımız özelikle kalabalık yerlerde virüsün bulaşmasını engellemek. Bu cadde ve bulvarlardaki tedbirlerimizi de sıkı bir şekilde denetliyoruz. Şu ana kadar, belirlenen caddelerde maske takmadığı için 250 vatandaşımıza 172 bin lira ceza verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da sıkı denetliyoruz. İlk kısıtlama gününden bu yana kısıtlamayı ihlal eden 3 bin civarında vatandaşımıza yaklaşık 4 milyon lira para cezası uyguladık. Ama biz kimseye para cezası vermek istemiyoruz, bunu severek yapmıyoruz."

Manisa'da kısıtlama ihlali yapan 10 kişiye ceza

Kula’ya bağlı mahallelerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde denetimleri artıran Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 10 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti.

Ekiplerce tespit edilen toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 8184 sayılı genelge gereği toplamda 31 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde tedbirleri ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Roman vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Yayla ve Akalar Mahallerinde kuralları ihlal eden vatandaşlara yönelik uygulama yapıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri evlerinin önünde ateş yakan, müzik yayını yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları ikaz etti.

Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan vatandaşların polis ekiplerince evlerine gitmeleri sağlandı. Zaman zaman ekiplere mukavemet gösteren kişilere ise müdahale edildi.