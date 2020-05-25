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Kırklareli'nde iki ayrı kavga: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde iki ayrı yerde çıkan kavgalarda yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akalar Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup arasında kavga çıktı.
Silah, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı belirlenen kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise kavganın çıktığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler olaya karışan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz'da kavga: 3 yaralı
Lüleburgaz ilçesinde de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Mahallede yaşanan gerginlik nedeniyle çevik kuvvet ile özel hareket ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: kırklareli Silahlı Kavga çevik kuvvetSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 05:20
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