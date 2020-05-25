İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Motosikletli Trafik Timi (Hızır Timi) ve yeni kurulan Jandarma Motosikletli Asayiş Timi (Huzur Timi), merkez ilçenin köylerinde sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyerek, vatandaşların bayramlarını kutluyor.

[Fotoğraf: İHA]

Timler ayrıca, çocuklara trafik eğitimi ve jandarma ile ilgili çeşitli broşür, dergi ve kitapçık dağıtıyor.

[Fotoğraf: İHA]