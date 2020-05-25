Haber Giriş: Kaynak: İHA
Jandarmanın 'Huzur' ve 'Hızır' timleri bayramda da görev başında
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Huzur' ve 'Hızır' timleri, Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Timler, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyip, vatandaşların bayramını kutluyor.
İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Motosikletli Trafik Timi (Hızır Timi) ve yeni kurulan Jandarma Motosikletli Asayiş Timi (Huzur Timi), merkez ilçenin köylerinde sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyerek, vatandaşların bayramlarını kutluyor.
[Fotoğraf: İHA]
Timler ayrıca, çocuklara trafik eğitimi ve jandarma ile ilgili çeşitli broşür, dergi ve kitapçık dağıtıyor.
[Fotoğraf: İHA]
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