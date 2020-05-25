Bayburt’un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bayramda da kar mesaisi yapan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kapanan Çaykara yolu üzerinde bulunan Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köy yollarını trafiğe yeniden açtı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda kemoterapi tedavisi gören bir kanser hastasının da ulaşımı sağlandı.

Yoğun çaba sarf eden ekipler, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Soğanlı Dağı Geçidi güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Mayıs ayının sonlarına doğru adeta kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde kışlık lastikleri bulunmayan araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çobanın cansız bedeni donmuş halde bulundu

Erzincan- Sivas karayolu üzerindeki köyünden koyunları otlatmak için yaylaya giden Akpolat’tan uzun süre haber alınamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Yapılan aramalar sonucunda Akpolat’ın donmuş cansız bedeni gece saatlerinde jandarma tarafından Beşgözeler mevkii yakınlarındaki dere yatağı içerisinde bulundu.

Akpolat'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.