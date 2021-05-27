Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-İran sınırında 109 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırı yakınlarında arazide bulunan 4 çuval içerisinde 109 kilo eroin ele geçirildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İran'dan yurda yasa dışı yollardan uyuşturucu girişi yapıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki arazilerde arama yaptı.
Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda, araziye atılmış vaziyette 4 çuval içerisinde toplamda 219 paket halinde 109 kilogram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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