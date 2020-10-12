Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla denetimlere başlandığı belirtildi.

Yoğunlaştırılmış özel denetimlerin ülke genelinde 12-16 Ekim arasında okul servisleri ve şoförlerine yönelik yapılacağı anlatılan açıklamada, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ve söz konusu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.