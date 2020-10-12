Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye genelinde okul servisleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin belirli sınıf seviyelerinde başlaması nedeniyle Türkiye genelinde okul servislerinin denetlendiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla denetimlere başlandığı belirtildi.
Yoğunlaştırılmış özel denetimlerin ülke genelinde 12-16 Ekim arasında okul servisleri ve şoförlerine yönelik yapılacağı anlatılan açıklamada, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ve söz konusu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Etiketler: okul servisleri Emniyet Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:50
Sıradaki Haber
Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz