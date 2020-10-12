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Samsun'da tedbirlere uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv9]
Samsun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal edenlere 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymayan 1037 kişiye 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulayan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında 367 kişiye de 89 bin 528 lira ceza yazdı.
Uygulama ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Samsun koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:18
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