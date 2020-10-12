Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Ömer Han adlı kişi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde Ali Şahin idaresindeki taksiye bindi.
Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü Şahin, aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Han'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: izmir İzmir adli tıp kurumuSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:42
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