Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.
Soğutma çalışmalarına Hatay'ın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda arazöz, su tankı, iş makinesi ve yer işçisi katıldı.
Ekipler çalışmalarını tamamlayarak kontrollü olarak bölgeden ayrılmaya başladı.
Öte yandan yanan alanlarda temizlik çalışmalarının ardından ağaçlandırma yapılacağı ifade edildi.
Olay
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 3 gün önce çıkan orman yangını önceki gün kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştı.
Etiketler: hatay orman yangınıSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:47
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