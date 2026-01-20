Açık 0.8ºC Ankara
AA 20.01.2026 11:21

Türkiye buz kesti, 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Türkiye genelinde 81 ilde sıcaklıklar sıfırın altına inerken, en düşük sıcaklık eksi 24,3 dereceyle Sivas’ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

Türkiye buz kesti, 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen verilere göre, yurt genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün, 81 ilin bazı ilçelerinde sıcaklıklar sıfırın altında 0,5 ila sıfırın altında 24,3 derece aralığında seyretti.

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Sivas'ın Kangal ilçesinde sıfırın altında 24,3 derece olarak ölçüldü.

Diğer en düşük sıcaklıklar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sıfırın altında 21,2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 21,1 ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sıfırın altında 20,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK (C°)

Sivas, Kangal -24,3

Kahramanmaraş, Göksun -21,2

Erzincan, Refahiye -21,1

Kayseri, Pınarbaşı -20,9

Rize, İkizdere -20

Niğde, Merkez -19,5

Nevşehir, Avanos -17,6

Gümüşhane, Torul -16,9

Konya, Seydişehir -16,8

Burdur, Yeşilova -15,6

Karaman, Merkez -15,3

Erzurum, Palandöken -15,2

Malatya, Kuluncak -15,1

Adana, Tufanbeyli -14,7

Aksaray, Merkez -14,6

Giresun, Alucra -14,6

Yozgat, Merkez -14,3

Bayburt, Merkez -14,2

Tokat, Artova -13,9

Ankara, Kızılcahamam -13,8

Elazığ, Sivrice -13,7

Ardahan, Damal -13,3

Isparta, Merkez -13,2

Kırşehir, Boztepe -13,1

Denizli, Tavas -13

Tunceli, Hozat -12,8

Çankırı, Yapraklı -12,4

Mersin, Tarsus -12,4

Antalya, Elmalı -12,3

Kütahya, Gediz -12,2

Kastamonu, Seydiler -12,1

Trabzon, Çaykara -12,1

Kırklareli, Pınarhisar -11,9

Adıyaman, Çelikhan -11,8

Amasya, Merzifon -11,7

Afyonkarahisar, Evciler -11,5

Tekirdağ, Şarköy -11,4

Bingöl, Merkez -11,3

Van, Başkale -11,1

Bolu, Gerede -10,9

Kars, Sarıkamış -10,9

Muğla, Seydikemer -10,9

Uşak, Merkez -10,9

Çorum, Merkez -10,7

Samsun, Ladik -10,7

Bursa, Osmangazi -10,5

Edirne, Lalapaşa -10,4

Hakkari, Yüksekova -10,4

Karabük, Merkez -10,4

İzmir, Ödemiş -10,3

Bitlis, Adilcevaz -10,1

Eskişehir, Günyüzü -9,9

Ordu, Mesudiye -9,5

Gaziantep, Şehitkamil -9,4

Balıkesir, Bigadiç -9

Kırıkkale, Karakeçili -9

Sinop, Boyabat -8,7

Ağrı, Eleşkirt -8,4

Şırnak, Beytüşşebap -8,3

Muş, Bulanık -8,2

Manisa, Şehzadeler -6,9

Kocaeli, Kartepe -6,8

Osmaniye,Hasanbeyli -6,7

Bilecik, Pazaryeri -6,3

Sakarya, Geyve -6,2

Şanlıurfa, Bozova -6,1

Çanakkale, Ezine -5,8

Bartın, Merkez -5,7

Kilis, Merkez -5,7

Diyarbakır, Çüngüş -5,5

İstanbul, Çatalca -5,4

Yalova, Çiftlikköy -5,1

Aydın, Çine -4,7

Zonguldak, Devrek -4,7

Iğdır, Merkez -4,5

Hatay, Yayladağı -4,2

Siirt, Pervari -4,2

Düzce, Yığılca -4,1

Artvin, Yusufeli, -3,2

Batman, Beşiri -1,3

Mardin, Midyat -0,5
 

