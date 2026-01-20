Tekirdağ'da çevreye atık bırakan tesislere 18,6 milyon lira ceza

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 2025 yılında atık işleme tesisleri, geri kazanım tesisleri ile düzenli depolama sahalarının da aralarında bulunduğu 204 tesiste denetim gerçekleştirildi.

Sıfır Atık İl Eylem Planı kapsamında 419 kurum ve kuruluşa sıfır atık belgesi düzenlenirken, atıkların geri dönüşüm sürecine katılımı sağlandı ve 573 kişiye eğitim verildi.

Deniz Çöpleri İl Eylem Planı çerçevesinde ise 317 ton atık toplandı, gemilerden kaynaklanan 8 bin 813 ton atığın atık kabul tesislerinde bertaraf edilmesi sağlandı.

Müdürlük ekipleri, denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeyen ve çevreye atık bıraktığı tespit edilen 33 tesise 18 milyon 687 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.