Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldüğünde takvimler 11 Mart 2020'i gösteriyordu.

2 yılı aşkın süre yaşamın her alanında etkili olacak köklü değişiklikler hızla hayata geçirildi.

Maske, karantina, kısıtlamalar ve aşılama mücadelede etkin oldu

21 Mart 2020'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu karar 3 Nisan 2020'de 20 yaş altını kapsayacak şekilde genişletildi.

22 Mart'ta kamuda ilk kez uzaktan ve esnek çalışma süreci başladı. Nisan 2020'de ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi.

Salgınla mücadelenin olmazsa olmazı maskeler Nisan 2020'de kalabalık, Eylül 2020'de tüm alanlarda zorunlu oldu.

Sosyal hareketliliğin azaltılması için tedbirler genişletildi.

Karantina ve HES kodundan PCR zorunluluğuna kadar birçok uygulama hayata geçirildi. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında Türkiye tam kapanmaya gitti.

13 Ocak 2021'de Sinovac, 12 Nisan 2021'de BioNTech aşıları uygulanmaya başlandı.

Sinovac, BioNTech ve TURKOVAC ile milyonlar aşılandı

Birçok kısıtlama 1 Temmuz 2021 itibarıyla kaldırıldı.

Güçlü sağlık altyapısı ile Türkiye, kendi aşısını da üretti.

Sıkı tedbirler, etkin aşılama ve virüsün de eski gücünü kaybetmesiyle 3 Mart'ta açık alanlarda maske, HES kodu ve PCR zorunluluğu kaldırıldı.

15 milyondan fazla vaka görüldü, 97 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs 2 yılı aşkın sürede Türkiye'de 15 milyondan fazla kişiye bulaştı. 97 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

En yüksek vaka sayısı 4 Şubat 2022'de 111 bin 157 ile kaydedildi. 394 kişinin yaşamını yitirdiği 30 Nisan 2021 en fazla kaybın verildiği gün oldu.

Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı

Koronavirüs Bilim Kurulu, 27 Nisan'da son kez toplandı. Kapalı alanlar için de maske zorunluluğu kaldırıldı.

Güçlü sağlık altyapısı, yerinde ve kararlı adımlarla Türkiye, koronavirüs ile savaşından galip ayrıldı.