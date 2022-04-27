Nehrin Doğancılar Mahallesi mevkisinde suda cansız beden görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, karadan ve sudan botla müdahale ederek cansız bedeni çıkardı.

15 Şubat'ta nehre atlamıştı

İncelemelerin ardından cenazenin, 15 Şubat'ta nehre atlayarak gözden kaybolan pazarcı S.Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Mahalle sakinlerinden Solmaz Pesen, ekiplerin cansız bedeni çalılık alandan kurtararak sudan çıkardığını söyledi.

16 gün arama çalışması yapılmıştı

Köprübaşı Mahallesi mevkisinde 15 Şubat'ta suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolan S.Ş'yi arama çalışmaları başlatılmıştı. Nehirde 56 personel, 10 araç, 5 bot ve 4 arama kurtarma köpeğiyle sürdürülen çalışmalar, kayıp kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine 16 gün sonra sonlandırılmıştı.