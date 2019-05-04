Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk - 2019 Türkiye-Azerbaycan Ortak Müşterek fiili atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiği paylaşımı yapıldı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK - 2019 Türkiye-Azerbaycan Ortak Müşterek fiilî atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Azerbaycan’ın Perekeşkül tatbikat alanında başarılı şekilde icra edildi.https://t.co/xK1VlHh5Do#MSB #TSK pic.twitter.com/HD4fjybOvL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 Mayıs 2019
Kaynak: TRT Haber