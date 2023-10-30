Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'na 'Cumhuriyet' selamı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları havada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "100" çizerken gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.
Gökyüzündeki gururlandıran gösteri Türk Yıldızları'nın kokpit içi kamerasından anbean kaydedildi.
Anonstaki "Bu gelen Türk'ün sesi Türk Yıldızları özgürlüğün sesi…" ifadeleri büyük alkış aldı.