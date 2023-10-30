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Türkiye
DHA 30.10.2023 10:40

Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel ışık gösterileri bugün de sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yansıtma ve ışık gösterilerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel ışık gösterileri bugün de sürecek
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız kulelerinde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi.

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