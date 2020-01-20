Gün içerisinde Youtube, Google ve Gmail başta olmak üzere birçok adrese erişim sorunu yaşandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi.

Yurt genelinde internette yaklaşık 3 saat kesinti yaşandı. Sorunun sebebinin "yurt dışı operatör kaynaklı" olduğu kaydedildi.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç siber saldırıların son 1 yılda 3 kat arttığına dikkat çekti.

Kıraç, "Google'a yönelik korkunç bir talep var. İlk etapta onu kapatarak diğer şeyleri stabil hale getirdik ve Google ile görüşmeye başladık. Google'ın yurt dışından hatalı bir yönlendirmesi nedeniyle problem yaşandı ama o dakika düzelttiler. Son dönemlerde ülkemizin bölgede etkin güç olmasıyla birlikte saldırı sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle saldırı sayısında geçen yıla göre 3 kat, trafik oranında ise 2,5 kat artış görüyoruz." dedi.

Yurt dışı kaynaklı benzer sorunların yaşanmaması için kullanılan bazı programların yurt içine alınma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber