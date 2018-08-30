Türk Silahlı Kuvvetleri'nden "Büyük Zafer" klibi

TSK, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın son evresi Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 96. yılı anmaları kapsamında yayınladığı video serisinin sonuncusunu paylaştı.

TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan “Büyük Zaferi” başlıklı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ateş hatları arasında bizzat Zafertepe’den idare ettiği savaşta, düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak bozguna uğratılmıştır."

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlu Olsun.

(Altı serilik Zafer Haftası sunumunun son klibi.) pic.twitter.com/H7pczwqRlL