Duman 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2024 12:31

Türk savaş gemileri, KKTC limanlarında ziyarete açılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk savaş gemileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) limanlarında ziyaret edilebilecek.

Türk savaş gemileri, KKTC limanlarında ziyarete açılacak
[Fotograf: AA]

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı (S-353), yarın Gazimağusa ve Girne limanlarında demirleyecek.

TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı’nda yarın yerel saat ile 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC
Sıradaki Haber
Van'da asayiş operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
13:04
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
12:57
Borsa günü yükselişle kapattı
12:56
Katil İsrail'in Savunma Bakanı'ndan Başbakan ve kabineye "savaş pusulasız ilerliyor" mektubu
12:59
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesi'nde sadece 1 çocuk doktoru kaldı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ