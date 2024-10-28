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Türkiye
AA 28.10.2024 11:43

"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor

Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuk", Düzce sokaklarında maziyi canlandırdı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetli temsili gazete dağıtıldı.

"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
[Fotograf: AA]

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında yer alan "gazeteci çocuk" Düzce sokaklarına çıktı.

Dönemin kıyafetlerini giyerek "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" sözleriyle sokakları dolaşan çocuk, "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetini taşıyan gazeteyi vatandaşlara dağıttı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne olan etkinlikte gazeteyi alan vatandaşlar, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması temennisinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Düzce
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"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
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