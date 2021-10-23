Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Konseyi Medya Forumu'nda 2'nci gün
Ortak akıl ve vizyonla Türk dünyasında iş birliğini medyaya aktarmayı hedefleyen Türk Konseyi Medya Forumu 2'inci gününde de devam ediyor.
Bugün düzenlenen ilk oturumun başlığı Türk Dünyasında Sosyal Medya ve Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi oldu.
Türk Dünyasının önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve üst düzey yetkilileri görüşlerini açıkladı.
İş birliği ve dayanışma için atılacak adımlar belirlendi.
Forumda, Geleceği Birlikte Kurgulamak paneli de düzenlendi.
Burada da amaç, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin oluşturulmasına dair yapılması gerekenler konuşuldu.
"Birliktelikten Doğan Zafer: Karabağ” başlığıyla düzenlenecek oturumda ise Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü dayanışma süreci konuşulacak.
Bu dayanışmanın tüm alanlarda daha ileri boyutlara taşıyacak adımlar masaya yatırılacak.
Etiketler: İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Torik balığının tanesi 350 liradan satılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz