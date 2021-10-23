Bugün düzenlenen ilk oturumun başlığı Türk Dünyasında Sosyal Medya ve Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi oldu.

Türk Dünyasının önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve üst düzey yetkilileri görüşlerini açıkladı.

İş birliği ve dayanışma için atılacak adımlar belirlendi.

Forumda, Geleceği Birlikte Kurgulamak paneli de düzenlendi.

Burada da amaç, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin oluşturulmasına dair yapılması gerekenler konuşuldu.



"Birliktelikten Doğan Zafer: Karabağ” başlığıyla düzenlenecek oturumda ise Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü dayanışma süreci konuşulacak.

Bu dayanışmanın tüm alanlarda daha ileri boyutlara taşıyacak adımlar masaya yatırılacak.