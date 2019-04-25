Türk Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ile bazı üyeler, Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu yakınında bir araya gelen ailelere soba, battaniye, yatak süngeri ve mutfak malzemelerini teslim etti.

Derner Başkanı Bozkurt, kentte çeşitli nedenlerden evleri zarar gören ailelere acil yardım malzemesi vermek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta Taşbaşı köyünde yamaçtan kopan kayaların üstüne düştüğü 5 evin sahibinin de içinde bulunduğu 10 aileye çeşitli acil yardım malzemesi verildiğini anlatan Bozkurt, "Köyde evleri zarar gören ailelerimiz burada. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malzemeler arasında döşeklerimiz, battaniyelerimiz, set üstü ocaklarımız, mutfak malzemesi ve ev için yine hijyen malzemelerimiz var" dedi.

Recep Bozkurt, söz konusu ailelere bu yardımların dışında başka yardımlar da ulaştıracaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA