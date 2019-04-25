Edirne'deki hudut askerleri devriyeleri sırasında, Eskiköy köyü yakınlarında bulunan askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti.

Yakalananların FETÖ kapsamında aranmaları ve yargılamaları bulunan Ş.U., M.A.D. ve E.S.K. olduğu belirlendi.

Gözaltı işlemleri sonrası adliye sevk edilen zanlılardan Ş.U. ve M.A.D. tutuklandı, E.S.K. adli kontrol şartıyla salındı.

İhraç edilen eski asker de tutuklandı

Hudut askerinin Kırcasalih beldesi askeri yasak bölgesinde gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise, Jandarma Okullar Komutanlığı Subay Temel Eğitim Kursu kursiyeriyken FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince "TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan aranan R.K. yakalandı.

Gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen R.K. tutuklandı.

Kaynak: AA