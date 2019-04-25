Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğa uygulanan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Klinik psikoloğumuz 24 saat ailenin ve çocuğun yanında"

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayın ardından uzman bir ekibin görevlendirildiğini, klinik psikoloğun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını belirterek şunları söyledi:

"Olayın hemen ardından bir klinik psikolog, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanından oluşan uzman ekibimizi görevlendirdik. 3 görevlimiz de şu anda ailemizin yanında. Klinik psikologumuz ailemize destek için 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak.

Olayın hemen ardından bir klinik psikolog, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanından oluşan uzman ekibimizi görevlendirdik.



3 görevlimiz de şu anda ailemizin yanında. Klinik psikologumuz ailemize destek için 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) 25 Nisan 2019

İstanbul’da 5 yaşındaki yavrumuzun yaşadığı elim hadise millet olarak hepimizi derinden sarstı, yaraladı ve üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilk andan bugüne değin çocuğumuzun durumunu ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ediyoruz."

"Davalara müdahil olacağız"

Bakanlık olarak konunun peşini bırakmayacaklarını ve davaya müdahil olacaklarını açıklayan Zehra Zümrüt Selçuk, "sıfır tolerans" ilkesini şu sözlerle vurguladı:

"Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edeceğiz ve davalara müdahil olacağız.

Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edeceğiz ve davalara müdahil olacağız.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı her daim “sıfır tolerans” ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) 25 Nisan 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı her daim “sıfır tolerans” ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber